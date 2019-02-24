台灣燈會》打飛機 ！非特許無人機狙擊手革「驅」勿論

2019-02-24 14:27

［記者陳彥廷／屏東報導］2019台灣燈會在屏東舉辦，其半導體巨擘intel的無人機燈光秀大獲好評，是臉書上瘋傳亮點，昨天前行政院長賴清德到場更盛讚「嘆為觀止、空前成功」！不過，並不是所有無人機都受歡迎，大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處），在燈會期間委託專業人士進駐制高點「大飛機」上，針對未依規定申請起飛的無人機進行訊號干擾的「狙擊」，革「驅」勿論，請空拍愛好者配合園區禁航規定。

今年台灣燈會屏東縣政府首創引進由Intel公司帶來的300架精密無人機燈光展演，由無人機光點排列組合變化出鮪魚、燈塔等圖形及屏東、TAIWAN等字樣，讓全場遊客驚嘆連連！除此之外，還有許多國際級表演，加上富含藝術設計的花燈，讓數度造訪的遊客直呼活動辦的太成功了。

鵬管處表示，依據往年燈會舉辦經驗，燈會期間會有空拍機的玩家升空取景，為考量遊客安全，日前訂定並公告無人機管制注意事項，提供想使用空拍機的人或單位提出申請，於完成投保責任險等程序，經審查核准後才可於指定地點起飛。

鵬管處呼籲，為了避免影響Intel無人機表演或撞擊傷害遊客事件安全，採取申請許可制並協調飛行範圍與數量，若於燈會場地上空發現未經申請並核淮的空拍機，將進行訊號干擾，還會通報警方到場處理，提醒未經申請核淮的操作者儘速返航勿再升空。

不為人知的無人機「狙擊」小組，燈會期間，每天都得守候在17公尺高的水上飛機觀景台最高處，從早上9點至晚上11點。鵬管處執行人員表示，在大飛機上風較大較冷，這幾天大家都穿短袖逛燈區，但大飛機比海之女神還高，執勤一定要穿羽絨外套加帽子，要不然真的會好冷會頭痛受不了！

鵬管處截至昨天（23日），已干擾驅離38架無人機，該處強調，根據「2019台灣燈會大鵬灣燈區使用遙控無人機注意事項」，禁航區有兩處，分別是東方渡假酒店及大鵬灣賽車場部分範圍，而限航區則是除了禁航區以外的大鵬灣燈區（包含部分水域）；無人機的飛行高度不得高於120公尺，最遲須於預定升空日前7天檢附申請書與投保證明文件，向鵬管處管理課提出申請，一般民眾可申請時段分別為10至12點及15到17點，公務機關因業務需求申請時段增加19至21點。申請表單可自鵬管處網站下載。

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