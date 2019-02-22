台灣燈會怎拍最水？看過來！網美教你拍出超讚IG照

2019-02-22 19:27

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣燈會首次在屏東舉辦，號稱史上最美，從2月15日試營運起賞燈人數直逼300萬人次，掀起網路熱議，文青網美朝聖，無論臉書、IG都被「海之女神」、「生命樹」、「紫紋水母造型隧道」等燈景瘋狂洗版，屏東縣政府特別在各燈區規劃最佳拍照點，讓賞燈民眾輕鬆拍出最美打卡照。

屏東縣政府表示，台灣燈會有20個燈區、184個主題燈、600座競賽花燈，每一座燈景都非常用心設計，目前網路上討論度最高的就是國際交流燈區利用30萬個蚵殼打造高達15米的「海之女神」，紅遍全台，是網友推薦一定不能錯過的必拍點；讓女生尖叫著一定要來打卡的Hello Kitty，也是網友的最愛。

網友熱推的拍照點，還包括南島原鄉燈區的「生命樹」，以垂掛的串燈及樹幹中的燈光一層層向上亮起，呈現永續精神的生命樹，頗似電影阿凡達裡的生命樹般奇幻；光耀三十燈區的「光合作用」以彩色繩索鉤織不同圖案，美到令人驚呼；靚靚六堆燈區充滿佳節喜慶的「客家燈籠隧道」，燈籠外觀勾勒出客家意涵；海底世界燈區空中掛滿「紫紋水母造型隧道」，發出超浪漫的紫色微光，也是情侶來到2019台灣燈會拍放閃照最佳地點。

照片要怎麼美美呈現？9.5萬網友追蹤的砂砂Sarre（IG：Sarre_sasa117）表示，她和家人一起從台北來屏東參加台灣燈會，她認為要拍出美照的訣竅在於比例，一定要依照不同的環境去分配人和景的比例。

網友簡零嘴（IG：tb1006）也說，在社群至上的時代，拍照上傳成為許多人平時的重要習慣，她認為要將風景拍出龐大的感覺，人物可以比例可以稍小當作陪襯，當然，拍照後的修圖也很重要，包含照片色彩要鮮豔、明亮，按讚人數就會大幅提升。

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