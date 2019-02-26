粉紅色隧道！ 新化最美九重葛開好開滿

2019-02-26 19:09

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新化區中正路旁的南圳綠堤上有處九重葛，農曆春節後開花，雖然冬雨不多，略微乾旱，卻是4年來最茂密，迷人的粉紅色隧道成為熱門景點。

這處九重葛有南圳綠堤步道上「最美地標樹」之稱，目前粉紅色的花朵盛放，猶如一把豔麗的大陽傘，讓人感受到濃烈的春意，吸引民眾駐足、遊賞。

認養、維護的武安里長林保全說，這處粉紅色隧道位於水圳南側，由2株九重葛所構築而成，2004年栽種，目前約1層樓高，寬有近6公尺，每到開花期，在一片綠意中特別搶眼。

林保全認為，九重葛樹齡已達15年，根可以更深入地下汲取水分，因此不受少雨的影響，反而綻放得更茂密。在距離約80米的對岸，還有另1株九重葛，每到農曆年後的開花期，都很搶眼，為綠堤帶來人氣。

新化區公所指出，當地嘉南大圳南幹支線，水利會將原本的V型溝改為U溝，增加了施設步道的空間，南圳綠堤步道第1期工程於2006年完成，目前綿延全興、豐榮、武安等里，長度近3公里。

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