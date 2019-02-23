洋紅風鈴木大爆「花」！ 埔里靈巖山寺佛心開放停車場

2019-02-23 19:45

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮靈巖山寺停車場大片洋紅風鈴木最近盛開，花團錦簇，粉紅花瓣隨風飄落，就像是下起粉紅雨，許多遊客慕名而來，寺方則是體恤民眾路邊停車賞花恐影響交通與公共安全，特別對外開放，也讓遊客大讚「超佛心！」

暖冬少雨，今年春天平地櫻花的花況不盡理想，鋒頭似乎更被適合溫暖少雨的洋紅風鈴木所蓋過，這群「粉紅兵團」也成為民眾春季賞花焦點。

埔里鎮靈巖山寺旁的停車場種了超過50株洋紅風鈴木，今年頭一遭爆量盛開，吸引許多在地鄉親拍照上網分享，但停車場平時不開放，僅有大型活動時啟用，一般人只能在外觀賞，無法一窺全貌，寺方最近則是敞開大門開放參觀，今天雖是補班補課日，仍吸引大批外地遊客慕名而來。

遊客說，寺方停車場的洋紅風鈴木美照最近在網路上流傳，特別前來賞花，真的不虛此行，估計花期還有1星期，要賞花得把握機會。

寺方指出，主要考量寺外的道路寬度不足，車流量又大，許多人路邊停車賞花，影響交通又危險，決定開放停車場讓民眾進入參觀、結緣，但位於佛門修行之地，還是籲請民眾配合禁帶葷食，同時儘量保持安靜與清淨，共同維護良好的賞花環境。

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