228連假 龜吼漁夫市集提供每日50杯免費石花凍

2019-02-26 16:59

〔記者俞肇福／新北報導〕228連假到哪裡玩？新北市萬里區龜吼漁夫市集因為萬里蟹爆紅，每到假日高朋滿座，民眾大啖美味海鮮；4天連續假期，民眾到龜吼漁夫市集，來就請你喝免費石花凍飲料，每日限量50份，送完為止。

龜吼漁夫市集位在萬里區龜吼漁港旁，由在地漁民經營，販售自家漁船捕獲的新鮮魚貨。今年228的4天連假（2月28日起至3月3日止），市集用心準備石花凍飲料招待民眾，每日11時開始發放，限量50份，民眾到漁夫市集管理室前取用。

石花凍是由天然海藻「石花菜」提煉而成，除了膠質濃稠，更富含膳食纖維，還有多種人體所需的維生素B1、B2、A、E及微量元素碘等營養，素有「台灣寒天」之稱，在享用豐盛的海鮮美食後，來上一杯石花凍飲料，解膩助消化。

農業局長李玟表示，龜吼漁夫市集由在地漁民經營，販售自產海鮮，除了萬里蟹、小卷、鳳螺及各式魚類外，還有親手採捕的石花菜，以及魷魚絲、魚鬆等各式乾貨，滿足民眾吃美食的需求。

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