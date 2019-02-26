3主菜4配菜便當80元 網友讚佛心來著

2019-02-26 15:04

［記者黃淑莉／雲林報導］有網友在臉書「爆廢公社」社團上傳一張有3樣主菜、4樣配菜的便當80元，引起網友熱烈討論，大讚老闆佛心來著，這家便當店位在雲林大埤自由街，開業已20多年，配合農村需求上午9點就營業，沒有主菜，4樣菜飯只要45元，在大埤很受歡迎。

網友在「爆廢公社」上傳一張便當照片及貼文「80元的會議便當…」意外引起各縣市網友的便當PK，其中一名網友PO上有排骨、焢肉及雞腿3主菜及4樣配菜的80元便當，受到最多網友稱讚，有網友留言說要來便當店朝聖，有人留言「應該要150至180元」，還有人說老闆太有佛心。

這家便當店位在大埤自由街，每天上午9點店內就有不少客人買便當，一位孫姓客人說，這家「俗擱大碗」每天生意很好，太晚來會買不到，因為大埤都是務農為主，許多農民出門工作前會先來買便當，老闆知道是做田人要吃，飯都會裝很多。

業者表示，店面是自家，蔬菜就近到西螺果菜市場喊菜較便宜，工作人員也是自家人，不用租金、工資，加上大埤都是做田人，看天吃飯收入不固定，來買的都是熟客，所以價格就算便宜一點，不要虧錢就好。

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