卑南溪下游河床植被5.5公頃 綠覆蓋抗風飛沙

2019-02-26 15:10

［記者黃明堂／台東報導］台東市對抗風飛沙除了縣府及河川局合作在卑南溪下游河床開闢「水覆蓋」，林管處也加入，已完成5.55公頃的「綠覆蓋」，加強沙石固著力，將續擴大河川綠地。

在東北季風時節，台東市常受風飛沙吹襲，經歷多種防沙工法失敗後，縣政府與第八河川局從10年前開始採「梯田式水覆蓋」工法，將原本沙石裸露的大片河床，引水覆蓋抑沙塵。

水覆蓋無法擴及整片河床，台東林管處去年開始與第八河川局合作對抗揚塵，展開「河川綠帶造林」新里程。 第八河川局進行河川治理，林管處則種植適地植物。

雙方先在卑南溪下游台東大堤堤上及河口灘地種植綠帶，第二合作點是卑南溪近石山部落的高灘裸露地。

林管處表示，種植綠帶是先以濱刀豆，蔓荊等蔓藤植物種子直播，建立地被覆蓋，再種林投，草海桐，臭娘子，黃槿，黃連木，相思樹等6種抗風、耐鹽、耐旱的原生海岸林植物，目前已深根拓展。

處長劉瓊蓮表示，除了目前完成植生5.55公頃，卑南溪下游中華大橋下方及中游瑞和堤防堤前培厚區也已進入規劃階段；未來將搭配植樹季節及河川區段，調整植生種類及栽植方法，延伸河川綠地。

劉瓊蓮說，等待今年春季與雨季來臨，苗木定根及枝葉開展，加速地被擴展，將可確立河川高灘的綠覆蓋成功，作為長期抵抗揚塵的利器。

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