吸年輕客群 高雄一網打盡墾丁活動

2019-02-26 15:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為吸引年輕客群，高雄市觀光局今年春夏規劃多項觀光活動，包括旗津的月圓派對、春吶、春浪、泡泡趴，及林園的「市境之南樹」日光音樂會、西子灣月光音樂會等。

旗津月圓派對將於3月23日登場，高雄市觀光局長潘恆旭表示，月圓派對（Full Moon Party）主要對亞洲客人行銷，目前全世界有3個月圓派對的島嶼，包含泰國蘇美島附近的帕岸島，市府想要把旗津變成另一個月圓派對地點，未來每個月舉辦一次。

旗津的月圓派對，將委託旗津沙灘吧業者舉辦，酒水將免費。

至於墾丁最具代表性的「春天吶喊」、「春浪」音樂節、泡泡趴，因墾丁遊客慘跌及韓流影響，今年都將移師到旗津舉行，春吶排定在5月3至5日，6、7月則為春浪及泡泡趴。

潘恆旭強調：「高雄市一網打盡所有墾丁的活動」，至於能吸引多少年輕族群？潘恆旭說，依往年估算，泡泡趴約5萬人次參與、春吶4萬人次、春浪大概2萬人次，「移到高雄旗津後，絕對嚴禁毒品」。

但外界擔心旗津的交通問題，如何短時間疏導大量人潮？觀光局已規劃兩種交通運輸，一種是接駁巴士，其次已與輪船公司協調，屆時旗鼓渡輪會24小時行駛。

高市觀光局也將與日月光半導體合作，4月春假在元旦曾舉辦看第一道日出的林園「市境之南樹」，舉辦日光音樂會。

潘恆旭強調，因為市境之南樹看日出最好的時間，是4月至9月，觀光局期望打造成高雄一個全新的日出景點，又可以振興林園。至於西子灣舉辦的月光音樂會，同樣是攜手日月光舉辦。

此外，觀光局5月起，將開始推廣軍事觀光，開發壽山、鼓山、林園等3個洞穴；6、7月則在六龜、茂林推夏令營，澄清湖辦露營活動，活動相當多。

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