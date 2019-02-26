別忘申請 買配有ABS、CBS新機車 尚有逾7000件未申請

2019-02-26 10:56

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年民眾購買機車125C.C.以下的新車，只要配備有ABS（防鎖死煞車系統）或CBS（連動式煞車系統），就可申請補助，交通部公路總局副局長許鉦漳表示，截至2月25日已受理1萬2841件補助申請，均已在7日內匯款給車主帳戶；但經統計尚有逾7000符合補助資格民眾，尚未遞件申請，呼籲已購買配備有ABS或CBS新機車，且符合補助資格民眾，儘速將金融機構存摺正面封面，送交當初購車機車業者協助送件領款。

今年起機車新款新車，依排氣量不同，需分別加裝ABS、CBS，不過這也使機車價格上漲引發民眾反彈。因此，交通部為兼顧民眾使用機車安全及購買負擔能力，推出補助措施，ABS補4000元、CBS補1000元，且不論是否為新款，只要是新車且有裝設都會補助，藉此鼓勵民眾選購安全性高的機車，提高駕駛安全，進而降低交通事故傷亡率。

截至2月25日已補助ABS7594件、CBS5247件，補助經費達3562萬元。許鉦漳表示，目前仍有逾7000件符合資格但尚未申請補助，雖然補助期間至明年底，但還是呼籲民眾盡早送件，經公路監理機關審核後，就能將補助金入袋。

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