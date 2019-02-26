02/26 各報重點新聞一覽

2019-02-26 06:25

自由時報

酒駕累犯嚴重 立委提案直接沒入車輛

酒駕零容忍為全民共識，但每年仍有超過10萬件酒駕案件，其中近4萬件是累犯所為。立法院昨通過提案，要求交通部3個月內研議酒駕直接沒入車輛，交通部長林佳龍表示支持。法務部另擬修法加重刑度嚴懲酒駕，今將與交通部研商，對酒駕者擬強制加裝酒精鎖。

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大學學測首度5選4 同分人數增 選填難度高

大學學測成績昨公布，大學申請招生將於3月登場，升學輔導專家表示，今年首度實施學測5科最多採計4科，高達4分之3、1500多個校系改變採計規則，且考生同分機率高，落點預估難度大增。如去年5科滿級分200多人競爭的台大醫學系，今年國英數自4科滿分就可通過一階門檻，估有595人、較去年倍增，二階面試人數更將創新高，競爭更激烈。

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韓國瑜下台！ 蕉農怒控盤商剝削

不滿香蕉收購價格遭盤商剝削、壟斷狀況，在曾任北農總經理的高雄市長韓國瑜上任後仍無改善，去年同期收購價一公斤約28元，近日盤商竟喊到只剩10元。向高市農業局和農委會反映無效，兩百多名支持韓國瑜的旗山蕉農昨成立自救會，高聲嗆「韓國瑜下台」、「陳吉仲下台」！

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蘋果日報

殘酷數據揭露 酒駕致死 7成判不到3年

近來酒駕肇事頻傳，撞毀不少家庭，反酒駕已成全民共識，法務部研擬酒駕致死依殺人罪論處，立委周春米昨提數據指出，一審法院審理酒駕致死案竟有72.7%判刑不到最低刑度3年，她認為問題不在刑度，而在於法官對酒駕都輕判，要求司法院1個月內提檢討報告。

張淑晶條款 租屋電費每度上限6.41元

為杜絕類似張淑晶的惡房東坑騙房客事件再現，行政院消保處昨宣布已審議通過「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」，並從6月起上路，住宅轉租新制明定二房東轉租房屋時，電費計算基礎不得超過台電夏季電費最高每度金額，以去年為例是6.41元，包租業者也須事先告知房屋是否為凶宅、海砂屋等。若租約違反定期化契約，最高可罰30萬元。

聯合報

朱立倫：若我當選總統 願重啟核四

有意參選2020總統的新北市前市長朱立倫昨天接受本報專訪時表示，如果他當總統，基於國家安全考量，當能源不足的時候，「我願意重啟核四」。朱立倫強調，自己有信心、有能力處理核廢問題。

川普推遲對陸加徵關稅

美國總統川普24日在推特宣布，基於周末美中雙邊談判在智財權和技術移轉等議題上取得「實質進展」，他將推遲原訂3月1日對中國大陸商品加徵關稅計畫。川普並表示，若雙方取得進一步進展，他和大陸國家主席習近平將在佛州「海湖莊園」會面，以達成協議。

中國時報

綠打戰爭牌！防長示警台獨 解放軍必攻台

民進黨2020年選情欠佳，府院黨近日聯手狂打「戰爭牌」。國民黨立委江啟臣昨詢問國防部長嚴德發，解放軍會在何種條件下攻台?嚴德發明確表示，「台灣獨立及外力介入時」。江啟臣並問嚴德發，支不支持台獨？嚴德發明確回答，憲法規定我們是中華民國，國軍為中華民國而戰，這個核心價值不會改變。

陸美貿易談判 取得重大進展！磋商協議文本 川普暫不加徵關稅

陸美第7輪貿易談判當地時間24日在華盛頓結束，大陸新華社昨報導稱，雙方在技術轉讓、智財權保護等6大方面「取得實質性進展」。美國總統川普也透過推特宣布，將推遲原訂3月1日起對2000億美元大陸輸美商品提高關稅的期限，並指將與大陸國家主席習近平在海湖莊園舉行峰會，訂出最終協議。據了解，雙方團隊正在為逾百頁的「協議文本」作最後努力。

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