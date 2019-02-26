韓國瑜下台！ 蕉農怒控盤商剝削

2019-02-26

春蕉去年同期收購價28元 近日剩10元

〔記者蘇福男、陳文嬋、簡惠茹／綜合報導〕不滿香蕉收購價格遭盤商剝削、壟斷狀況，在曾任北農總經理的高雄市長韓國瑜上任後仍無改善，去年同期收購價一公斤約二十八元，近日盤商竟喊到只剩十元。向高市農業局和農委會反映無效，兩百多名支持韓國瑜的旗山蕉農昨成立自救會，高聲嗆「韓國瑜下台」、「陳吉仲下台」！

自救會會長潘見男指，旗山約四十個中盤商，部分長期剝削、壟斷收購價格；最近春蕉採收季，盤商收購價一公斤竟殺到十元，與去年同期約二十八元相差太大。高市農業局和農委會不是歸咎「香蕉爆量」，就是置之不理，官方應強力介入調查，給蕉農一條生路！

韓喊杜絕剝削才挺他 選後卻卸責不理

旗山香蕉盤商吳冠毅說，他去年六月因不配合陳姓盤商的收購價遭到圍毆，八個月後，市長換人，問題仍在。

他透露，陳姓盤商二月十二日在群組表示，之後香蕉收購價格是十五元，農民不能接受，就不要再種蕉。十四日陳又私下跟其他盤商說，產地爆量，可能殺到十元，經此渲染後，產地價果然只剩十至十三元。盤商不該聯合壓價，壓得這麼可惡。

他更指，十九日他收購香蕉十八元，共收一千三百多件，其他集貨場根本無貨可收，頂多五十、百件，哪來爆量？

吳說，韓選市長時喊要杜絕盤商剝削，訂單效益直接給農民，他因此幫韓拉票。但蕉農希望韓市長幫他們講講話，對蕉價剝削、壟斷有嚇阻作用，結果韓不但不做，還派農業局副局長在電視公開表示，香蕉產地價低，是因爆量，但根本沒爆量問題。蕉農成立自救會，就是要讓韓知道，農民憤怒了。

高市農業局稱不便介入 請公平會調查

高市農業局回應，盤商開的價碼，官方不便介入，已請公平會調查。市府致力香蕉外銷，今年預定出口日本兩千公噸，比去年增一倍；二二八連假將辦神農市集，讓產地水果直售都會消費者。農委會農糧署則表示，公平會已約談盤商，持續調查中。目前平均產地收購價約十三元，高於生產成本，產量則因暖冬增量，農委會不斷加強內外銷穩價，今年外銷已是去年同期兩倍。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/