金門高中學測成績提升 各科滿級分幾乎近5年之冠

2019-02-25 22:53

〔記者吳正庭／金門報導〕大學學測成績今天公布，國立金門高中整體成績比去年提升，雖然總成績沒有人滿級分，但70級分以上有4人，各科滿級分人數也幾乎是近5年之最；校長廖俊仁說，校方不鼓勵「放榜新聞」，但成績優秀同學的讀書方法、習慣，甚至自主管理，都是值得分享的典範教育。

金中徵得兩名70級分以上的同學及家長同意，分享兩人準備學測的心得。

廖俊仁說，關於「終結放榜新聞」，金中沒有收到任何通知或邀請，但基於教育本身就是典範學習，「多元」已成當代的共識，學校不能再像過去，只重視單一的價值。金中會善用任何可以提供孩子典範學習的案例。

廖俊仁說，金中應屆生有340人，考生有4人超過70級分，榜首陳丕堯是72級分，另有1名71級分，2名70級分；60級分以上共有36人；各科滿級分有國文、英文科7人，數學8人，社會科4人，自然科1人，除了自然科餘均為近五年之冠，整體成績比去年提升。

本來唸文組的顏永至學測成績70分，高二下學期才開始關注理組科系；自然學科老師謝尚衛說，很少看到文組的學生會對理科課程如此投入，有助於融合跨領域學習的概念。顏永至平時唸書以學校為重心，晚間9時學校晚自習結束後，回家就做自己喜歡的事；他建議學弟妹，早點確定志向，才可以明確往目標追求。

榜首陳丕堯去年參加全國國語文競賽演說組獲第3名，家住離校較遠的金沙鎮，下課後5時就回家，「一路讀到晚上11時」；他建議，提前開始學測複習計畫，就算步調剛開始會與學校高三課程有點脫節，但很快就能趕上；讀書之外，也要有個人的消遣，滑滑手機、上網、運動，都能調劑讀書的情緒。

廖俊仁說，今年大學個人申請首次採用5選4，成績會隨著各校系採計科目不同；針對如何協助學生依其優勢與興趣、選擇適合的校系，金中輔導室將邀請相關專家學者到校指導，加強高三學生關鍵升學技巧，輔導學生如願進入心儀的科系就讀。

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