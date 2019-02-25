聽障生林禹甹讀英文家教唇形 考出英文13級分

2019-02-25 14:21

〔記者俞肇福／基隆報導〕二信高中學生林禹甹，罹患先天聽力障礙，但是她在父母愛心照顧正面鼓勵，與亦師亦姊的英文家教指導下，大學學測成績今天放榜，國英數社4科成績40級分；林禹甹說，海倫凱勒的故事激勵她，不以身體缺陷自我放棄，面臨人生挑戰，也要勇敢面對。

總是面帶微笑的林禹甹，口語表達流利，很難想像是聽障生，父母親在信義市場擺攤賣豬肉，生意忙碌的爸媽發現林禹甹失聰，費心找醫生治療，裝人工電子耳；擔憂女兒會因為聽障造成學習落後同儕，找了英文家教老師，老師一字一句慢慢地念，教導林禹甹跟著她讀唇形學習。

林禹甹說，她從A、B、C、D一個字一個字跟著老師念，爸媽從不對她另眼看待特別照顧，反而讓她與其他小朋友一起玩耍與學習；媽媽總是用正面思考教導她，要她勇於面對考驗。

林禹甹說，海倫凱勒失明又失聰，卻仍然不放棄學習，海倫凱勒大學畢業後，還開設公益團體照顧盲胞或失聰人士，啟發她的人生；她秉持「海倫凱勒可以，她一定也可以！

林禹甹說，這些年受到老師循循善誘的教導，讓她對英文充滿興趣，她未來也想要讀外文系，希望能順利如願。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/