學測成績公布 台大醫學系第二階段化學實作恐難到爆

2019-02-25 14:14

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測今天公布成績，升學輔導專家劉駿豪表示，今年首度實施5科選4科，預估落點的不確定性變很大。眾所矚目的台大醫學系，採計國英數自4科成績，招生名額50人，國英數自4科考60級分，全國共有595人，如有400人報名，面試人數應會創新高；彰化高中資優班老師周文釗直指，台大醫的決勝關鍵在二階的口試和化學實作，化學實作可預期會難到爆，定性分析如未知物鑑別應更有難度，設計恐會脫離一般實驗室考法。

三類組採計國英數自4科成績，59級分和60級分全國有1656人。劉駿豪預估台大醫、陽明醫、成大醫、長庚醫、輔大醫均估60級分，高醫醫學、中國醫學、中山醫學估59級分。而台大牙醫和陽明牙醫估60級分，成大牙醫、高醫牙醫、中國牙醫、北醫牙醫、中山牙醫估59級分；長庚中醫、中國中醫甲乙估59級分。

另採計英數社自4科成績的北醫醫學和慈濟醫學估59級分。劉駿豪指出，預估落點首看招生名額，台北醫學大學醫學系採計英數社自，招生名額85人，甄試（面試）人數有255人，倍率愈大的說不定可以掉分，社會科篩選倍率是8倍，亦即社會科應可掉分。

劉駿豪說明，數學科15級分今年有7782人，去年只有3700人；自然科15級分今年有4135人，去年只有2912人；反而是社會科15級分今年有2575人，去年有4267人；國文和英文的變動不大，以411系採計的國英數自，預估所有醫學系的分數線應落在59級分。

劉駿豪指出，預估落點首看招生名額，台北醫學大學醫學系採計英數社自，招生名額85人，人數愈多、錄取機會愈低，甄試（面試）人數有255人，倍率愈大的說不定可以掉分，社會科篩選倍率是8倍，亦即社會科應可掉分。

一類組熱門校系，台大法律系財法組和司法組採計國英數社估60級分，台大財金國英數估45級分，二類組熱門校系，台大電機英數、清大電機甲組、交大電機甲組均估45級分，清大電資學士班英數自估44級分。台大資工國英數自估59級分、台大醫工國英數自估58級分、台大機械國英數自估57級分。

劉駿豪表示，預測108落點最穩妥的方法，是從近5年資料找出各科系分數的趨勢，再結合今年簡章所列的關鍵項目，從而評估可能的過關級分，5選4的影響不只是科目減少、同級分超額篩選等問題，由今年各校系公布的篩選倍率可看出，已有一千多個科系訂立全新的規則，今年變化天翻地覆，例如中原大學景觀系以往看總級分，今年只看國文，勢必得從更長期的單一科系分數趨勢，再結合今年科系新篩選倍率，甚至對照找相近的科系，才有可能比較準確推測108落點。

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