台南港明高中2生大學學測5科考75滿級分

2019-02-25 20:34

〔記者楊金城／台南報導〕台南西港區私立港明高中學生吳星緯和黃琮瀚在大學學測國、英、數、社、自等5科考75滿級分，吳星緯在社會科、黃琮瀚對英文科較沒把握，結果都考滿級分，開心不已。

吳星緯和黃琮翰今天接到大考中心簡訊成績通知，都當老師的吳父和黃父肯定兒子努力讀書獲得回報，鼓勵兩人再接再厲，依自己的興趣申請挑戰醫學系。

吳星緯的父母都是老師，他的成績校排第一，這次學測5科考75滿級分又是全校第一，他將申請台大醫學系、陽明醫學系；黃琮瀚將申請台北醫學大學醫學系和長庚醫學系，希望從醫幫助病友解決病痛。

港明響應「終結放榜新聞」連署運動，不主動告知媒體、不主動邀約採訪，僅在臉書敘說老師、孩子的努力和家長會支持才是成功模式，由學生主導決定，在媒體新聞自由、民眾知的權利、家長希望資訊分享中取得平衡，「彼此尊重，才是正確的價值觀」。

佳里區國立北門高中和麻豆區私立黎明高中也響應連署不公布學測成績，北中有兩位學生四科57級分，黎明高中有兩人四科58級分。學校分析，在大學校系最多只採計4科成績下，多數自然組、社會組學生只會準備4科應考，一級分的人數差距會比以前高很多，申請入學競爭將更激烈。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/