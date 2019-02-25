2019中台灣元宵燈會圓滿閉幕 9天吸引239萬人次賞燈

2019-02-25 13:11

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府舉辦的「2019中台灣元宵燈會」，昨晚圓滿閉幕，觀旅局表示，燈會舉辦短短9天，估計共湧入239萬人次賞燈，一睹主燈「御天飛行豬」51場的表演，因鼠年台灣燈會將移至台中舉辦，預計將帶給民眾全新的賞燈體驗，與民眾相約明年見。

觀旅局表示，今年的中台灣元宵燈會，正值滿20週年，且睽違4年回到文心森林公園舉行，臨近交通幹道及人口稠密區，活動規劃及交通順暢，對觀旅局是一大考驗。

觀旅局指出，這次燈會民眾重遊比例很高，市議員林碧秀是燈會粉絲，第一次賞燈就開直播與民眾分享，隔2天又再度造訪，給予主辦單位高度肯定。此外，觀旅局也感謝市議員劉士州、南屯區區長簡士喆等人，從籌備期到舉辦期間多次前來，提供許多寶貴建言，以行動表達對燈會的支持。

台中市明年將承辦鼠年台灣燈會，觀旅局透露日前已派先遣人員至屏東台灣燈會考察，3月3日將由副市長令狐榮達親自率團南下大鵬灣接燈，緊鑼密鼓籌備2020台灣燈會，請民眾拭目以待。

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