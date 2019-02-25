「鹹鹹的吻」也上榜！法媒讚台北為街頭小吃之都

2019-02-25 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕法國媒體一篇「美食之旅在台北，街頭小吃之都」的報導，內容介紹台灣街頭小吃，不僅花費5歐元（約台幣174元）就能飽餐一頓，美味程度絲毫不打折扣。

法國媒體快訊週刊（L’Express）23日在網路上刊出該篇文章，介紹包子、刈包、牛肉麵、蚵仔煎及外國人最怕的臭豆腐，報導表示，由於台灣處於特殊地理位置、位處交界處，故包括日本、中國南部等地的美食都聚集在台灣，衍生更多種類的美食。

首先提及圓形的刈包和外型如蓮花狀的包子，報導表示巴黎近年也陸續出現這種食物的餐廳，不過台灣本地的種類更多、也更好吃。

文章更將蚵仔煎形容為「鹹鹹的吻」，表示酥脆的蔥及番茄醬和牡蠣相當搭，且寫道：「法國作家大仲馬（Alexandre Dumas）也曾以牡蠣和蛋做出類似菜餚，而台灣的蚵仔煎則可能因受荷蘭殖民，加入大量貝類，菜餚最有可能是源於福建。」

最後更提及臭豆腐及珍珠奶茶，報導以「令人作嘔的味道」為題，解釋臭豆腐的製作過程及其配菜是因經過發酵才會發出腐爛的味道，但表示這是最受台灣人喜愛的菜餚之一。

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