不變應萬變 南投縣多數社區高中將如期公布學測成績

2019-02-24 17:36

〔記者佟振國／南投報導〕大學學測成績明天公布，全國從南到北多所高中串聯「終結放榜新聞」行動，南投縣主要社區高中除了南投高中傾向跟進，其他公立高中仍決定如期公布整體學測狀況，認為可以為學生打氣，但涉及個別採訪，仍會尊重當事學生、家長意願，盼能皆大歡喜。

雄中、雄女於學測成績公布前夕辦連署要求「終結放榜新聞」，有多所高中串聯跟進，南投縣社區高中也有所回應，國立南投高中表示，基於尊重學生自主，將不主動對外發布新聞，其他中興高中、旭光高中、暨大附中、竹山高中仍會公布整體學測狀況，但牽涉個別同學採訪或相關個資，會事先徵詢同學及家長的同意，避免爭議。

中興高中認為，媒體做正向報導，對學生和學校都是一種激勵；暨大附中校長張正彥也強調，除了學科成績，學校也重視同學的多元表現，包括音樂、體育、科學發明展、公益善行等，都有機會透過媒體曝光給同學加油打氣。

張正彥更強調，這次學測大改變，從5科變成可選考4科，大學各校採計科目也不盡相同，學測不再得各科精通，讓特定科目表現優異的同學也能嶄露頭角或錄取頂尖國立大學的機會，媒體、學校方面更應該多做報導與解析，讓同學、家長更能了解，選擇最佳的升學方式。

也有其他高中認為，面對少子化挑戰，社區高中近幾年力推就近升學，可錄取都會明星高中的同學願意選擇在地升學，學測或指考則是進行總驗收，若有好表現廣為周知，也是打破名校迷思的好方法。

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