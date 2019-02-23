「終結放榜新聞」！雄女生與校方溝通2小時 校長同意具名連署

2019-02-23 15:03

［記者黃旭磊／高雄報導］風狗浪．港都學生思潮上網發起「終結放榜新聞」連署，為此，高雄女中學生今天中午進校長室溝通簽署內容，經近2小時討論，校長林香吟同意簽名連署。

雄女馮姓畢業生去年考取台大醫學系後，感情生活遭外界挖掘，本月PTT又掀起「馮王之亂」，生活已遭侵擾，由於下週一（25日）學測將放榜，2名雄女學生今天中午持連署書進校長室，溝通簽署內容，林香吟同意簽署。

林香吟表示，對於同學自發性發起終結放榜新聞的活動，以高中生的行動力期以改變某些價值觀，予以支持，社會變動愈趨快速且複雜，而這波新課綱改革，也正期待學校課程教育學生發揮提升生活和影響社會能力，希望未來雄女同學更加努力，用更好的多元表現展現雄女優秀。

鼓山高中校長公開簽署內容 盼終結滿級分文化

此外，鼓山高中校長莊福泰公開簽署內容，盼終結滿級分文化。

莊福泰說，不要用單一成績價值評價學生，忽略創造力、跟社會互動面向，學生有不同發展，應要重視日後對社會貢獻，期待校方不要強調國立大學升學率，媒體只報滿級分新聞。

「拒絕放榜新聞 終結成功模板，停止製造神話」運動發起2天，吸引近5千名學生、媒體工作者及民眾上網表態支持，也引起教育部重視。

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