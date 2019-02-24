高中生發起終結放榜新聞 教團、學者、家長多方論戰...

2019-02-24 06:55

〔記者吳柏軒、黃旭磊／綜合報導〕高雄中學、高雄女中等學生發起「終結放榜新聞」活動，認為新聞再製了升學主義、扼殺多元，不少教團及教授亦認同並讚聲，但也有家長提醒，不該矯枉過正，報導學習優良表現亦可達到正向鼓勵效果。

總統︰別讓放榜新聞 限縮對成功的想像

蔡英文總統昨晚也在臉書表示，考試總有好壞，人生不該被考試侷限，分數不是教育唯一的價值，不能讓放榜新聞限縮了我們對成功的想像。支持學生發起的終結放榜新聞行動。

人本教育基金會力挺學生訴求，指台灣社會仍困在明星高中迷思，大人以為學生讀書追求的只是鎂光燈前的榮耀，但學生早已擺脫束縛，更要求大人別再拿刻板成功定義來框架。

人本教育基金會主任張萍表示，放榜新聞是「封建科舉文化遺毒」最典型代表，不論苦讀價值，只論是否一舉成名，將學子心思放在金榜題名，更遑論思考是非公義與真理。

全國私立學校產業工會也聲援學生，認為社會價值觀標榜明星學校、滿級分，造成家長、學生太過重視考試分數，學校亦把升學成績當作績效，其實學生表現絕不僅智育，其他多元發展也應受到肯定。

教授讚許學生倡議 改革升學主義文化

台大電機系教授葉丙成無法認同大學放榜新聞，他強調光是學生考得好就被當作採訪的理由這件事，讓人無法理解；讚許高中生挺身倡議，改革升學主義文化。

國教行動聯盟理事長王立昇則表示，認同學生「停止製造神話」的訴求，但終結放榜新聞有點矯枉過正，因滿分學生是達到學習目標的成功，其經驗、過程有值得仿效價值，相關報導應有正向意義。

王立昇建議媒體與社會也多重視如技藝競賽、餐飲、機械、木工等金手獎好手；至於升學主義，是部分期待教育翻身的生活渴求，「怎麼可能阻止家長有升學主義？」只能說社會要均衡發展，行行出狀元，但滿分學生也是社會一環，不能亂扣帽子。

學生勇於表達 媒體亦傳達社會現象

全國教師工會總聯合會理事長張旭政則說，學生從自己的角度看放榜新聞，有很好的論述，且勇於表達自己看法，是一件值得肯定的事。然而，媒體工作者是傳達社會現象、經專業訓練，自有選材與報導的角度，媒體工作者看到學生連署，自有判斷。

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