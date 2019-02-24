中一中︰社會有知的需求 學生也有發表權利／ 多校明照常公布學測成績

2019-02-24

〔記者劉曉欣、蔡淑媛、洪瑞琴／綜合報導〕終結放榜新聞？彰化女中、彰化高中昨天確定不跟進，強調會尊重學生的意願，受訪學生都經過溝通！至於台中一中、台南女中、台南一中表示，今年仍將按往例公布學校整體表現，若有表現突出的個人，也依慣例尊重學生個人意願才安排受訪。

終結放榜新聞？ 彰女、彰中不跟進

彰化女中表示，安排受訪的學生都會事先經過徵詢與溝通，會尊重學生與家長的意見，如果沒有學生願意接受個別受訪，校方會公布學測整體表現，因為這代表師生在校期間共同努力成果。

彰化高中指出，學生個別採訪部分，會尊重師長、學生與家長的意見，校方立場是希望能以故事來激勵人心，並非複製成功的模板，因為每個學生都有不一樣的專長與特質，滿級分或是高分並非教育的唯一目標，目前大學校系「至多」只能採計四個考科的選才制度，就是鼓勵學生發展自己專長。

不過，彰化高中曾發起「還我清淨校園」的活動，認為不應該全面張貼榜單在校門，因此學校已有兩年不再張貼榜單，就是尊重學生的自主權。

台中一中表示，今年仍依往例適度公布學生整體表現，若有特別表現突出個人，也會尊重學生意願安排受訪分享；台中女中回應，這是師生學期成果，是否發表會順其自然，學生有優異成績，願意受訪才會安排。

台中一中校長陳木柱表示，社會大眾對學習與成果有知的需求，學生也有發表意見的權利，這是多元價值的社會，不會是一言堂，學科成績只是學習表現的一種，體育、音樂、藝術等也是學習表現，台中一中一向以開放學習、尊重學生意見為導向，樂於與社會分享成果。他說，學測成績是師生共同努力的成績，也是外界想瞭解的公開訊息，今年學測仍將按往年慣例，公布學校整體表現，有成績優異、進步多等表現突出者，會尊重學生意願分享。

台中女中校長呂培川表示，是否公布學測會順其自然，會適度表達各科表現，畢竟學測成績是師生共同努力成果，有的人也想與大家分享。

台南女中與台南一中都表示，沒有跟不跟進的問題，往年都是尊重學生個人意願，若有受訪意願，才安排學生接受媒體訪問。

台南女中表示，今年學測已由五科必考改採五科選考，且大學校系在繁星推薦、個人申請管道上，使用學測成績做檢定、篩選倍率及採計，合計最多只採四科，不能再使用五科「總級分」，更不乏學校採計三科或二科，以往大家關注的所謂「滿級分」成績，公布意義也不大了！台南一中表示，仍會公布學校整體表現例如分科的統計人數。

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