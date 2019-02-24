對「雄女事件」難過 6高中生發起連署

2019-02-24

〔記者黃旭磊／高雄報導〕「終結放榜新聞，拒絕『成功』模板，停止製造神話」運動發起人之一歐孟哲表示，因去年指考雄女馮姓女學生考上第一志願，後來與落榜的雄中男友分手事件被議論，他感到難過、失望，也期待社會不要契合升學主義。

雄中三年級歐孟哲等六名學生，以「風狗浪」名義發起運動，歐孟哲在校門口受訪表示，去年相關報導對學姊（雄女）造成傷害，他感到難過、失望，希望校方不要當採訪中介，主動發採訪通知給媒體。

歐孟哲稱，台大經濟系教授駱明慶的「誰是台大學生？」研究報告提到，升學體制中，學生表現跟背景、體制運作有關，外界應從體制不平等著手，而非關心學生個人表現，學生大可走藝術等路線，不應只被鼓勵往滿級分方向走。

盼別只報導滿級分或探問隱私

歐孟哲呼籲，媒體朋友不要只報導誰考了滿級分、或探問個人隱私，編寫「不是真實的滿級分故事」，只為了契合升學主義價值觀，或是呈現只有某種樣子的學生才出色。

至於是否干涉新聞自由，他說，連署只呼籲媒體朋友報導教育、階級體制不平等，並未要求立法限制。

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