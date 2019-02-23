終結放榜新聞？ 中一中、中女中：尊重學生意願

2019-02-23 19:38

〔記者蔡淑媛／台中報導〕高雄中學、高雄女中學生以「風狗浪．港都學生思潮」名義發起「終結放榜新聞：拒絕『成功』模板，停止製造神話」連署活動，台中一中表示，尊重學生多元意見，今年仍依往例適度公布學生整體表現，若有特別表現突出個人，也會尊重學生意願，才安排受訪分享；台中女中回應，學測成績是師生共同努力的結果，是否發表會順其自然，學生有優異成績，願意受訪才會安排。

台中一中校長陳木柱表示，社會大眾對如果學習與成果有知的需求，學生也有發表意見的權利，這是多元價值的社會，大家都應予與尊重，也不會是一言堂，學科成績只是學習表現的一種，體育、音樂、藝術等也是學習表現，各種學生都應有發揮長處的舞台，因此，台中一中一向以是開放學習、尊重學生意見導向，樂於與社會分享成果。

陳木柱說，學測成績是師生共同努力的成績，也是外界想瞭解的公開訊息，今年學測仍將按往年慣例，公布學校整體表現，有成績優異、進步多等表現突出者，會尊重學生意願，才接受媒體採訪分享。

陳木柱也舉例，校方分享表現表現優異者不只是錦上添花，前年有一名家境清寒、家庭變故的學生，雖非考上台大等指標性大學，但仍考上公立大學生，實屬不易，經媒體報導後，至少3個團體主動要提供這名學生4年學費，後來還資助家人醫療復健費用，雪中送炭。

台中女中校長呂培川則表示，是否公布學生學測表現會順其自然，也會適度得表達各科表現，畢竟學測成績是師生共同努力的成果，有的人也想與大家分享，學校也會尊重學生意願分享。

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