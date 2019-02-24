春茶「去了了」！ 雲縣府爭取旱災農損專案救助

2019-02-24 17:18

［記者黃淑莉／雲林報導］雨水嚴重不足，雲林山區茶樹枯死、乾枯落葉，今年春茶恐無法收成，雲林縣府26日將邀請農糧署、農業改良場、茶葉改良場等單位實地勘查，並向農委會爭取旱災農業損失專案救助。

雲林古坑樟湖、草嶺、華南因雨量不足，山區溪流乾枯，茶樹、柑橘、麻竹等農作，因沒有水源可澆灌，出現乾枯落葉、枯死等情況，其中又以茶樹影響最大。

樟湖社區理事長廖啟聰表示，山上溪水枯乾，地勢較高處沒有水可引用，民生用水要從地勢低的地方抽水，或是從山下載水上去，農作物沒水可澆溉，只能無奈任其自生自滅了。

華南社區理事長劉清極說，實在太久沒下雨，最近1、2個月根本抽不到水，連社區80、90歲長輩都說，「第一次遇到這麼久沒下雨的情況」，竹林、茶樹都乾枯。

草嶺村長陳兵通指出，半年來降雨天數屈指可數，而且降雨量小到「滿不過田梗」（台語），冬茶已減收超過5成，接下來的春茶更慘，甚至可能全軍覆沒。

縣府農業處農務發展科長高建平表示，昨天到樟湖初勘茶樹枯死情況，可能未達天然災害農業救助辦法的災損條件，但茶農1年就靠春茶、冬茶兩季主要收成，從乾枯狀況春茶至少減少6、7成以上，已達災損條件，26日邀相關單位專家會勘後，匯整意見向農委會爭取旱災農損專案救助。

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