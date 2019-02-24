冒雨排隊捐血 原來是為了這個…

2019-02-24 16:18

〔記者洪美秀／新竹報導〕大家冒雨排隊捐血，原來是為了「電影票」！新竹市Big City遠東巨城購物中心熱血做公益，創桃竹苗區最高單點單日600袋捐血紀錄！

由於春節前後期間血液庫存量低，Big City遠東巨城購物中心響應捐血活動，今天與新竹網路扶輪社、東北扶輪社及朝陽扶輪社舉辦「捐血一袋，救人一命」捐血活動，成功挑戰去年捐血活動所締造的423袋捐血紀錄，超過600袋的捐血袋，成為桃竹苗區單點單日的最高紀錄。

Big City遠東巨城購物中心董事長李靜芳表示，Big City遠東巨城購物中心去年與各大團體合作，1年已捐出2200袋血，今年開春，得知捐血中心血量不足，鬧血荒，於是和國際扶輪3501地區合作辦捐血活動，並透過Big City遠東巨城購物中心FB粉絲專頁發文號召，獲得粉絲們熱烈響應，即使今天天氣濕冷仍澆不熄熱情民眾挽起袖子做公益的心，原訂上午9點開始的捐血活動，一早6點就出現排隊人潮，更有長期固定捐血的民眾表示，在新竹還是首次看到如此盛況。

特別的是，不少年輕民眾呼朋引伴一起捐出人生第一袋熱血，也有從桃園中壢地區的民眾前來響應順便購物，Big City遠東巨城購物中心多位同仁熱心公益不遺餘力，利用上班空檔時間挽起袖子加入「熱血團隊」行列做愛心，捐血活動現場人潮滿滿。

據新竹捐血中心統計，此次共募集超過600袋，突破歷年桃竹苗百貨零售同業募血袋數最高紀錄，而捐血250cc則可免費獲電影票1張，500cc可獲2張，吸引很多年輕人來捐血，直呼捐血又有電影票，很值得，冒雨排隊也甘願。

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