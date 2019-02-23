降雨不足茶、筍園出現乾枯 雲縣府成立災變中心抗旱

2019-02-23 18:07

〔記者林國賢／雲林報導〕水情吃緊，雲林縣古坑山多處茶園、筍園出現乾枯情形，農民損失慘重，雲林縣府今天宣布成立「旱災」災害應變中心，請消防局規劃山區取水點及送水路線，因應可能出現的旱災。農業處長張鴻猷表示，山區已久未下雨，儲水設施不足的茶園有嚴重乾枯情況，無收獲面積達2至3成以上，於下週二現勘，將向中央爭取天然災害救助。

水利處長許宏博表示，草嶺地區使用石壁公用水塔（800噸）加引水設備，目前採停5供2限水措施，1個月內應可保供水無虞；樟湖地區住戶皆自備儲水塔加引水設備，以互相支援方式調度，短期尚需求可滿足，若有民生用水不足情形，由縣府協助送水救災。

雲林縣「旱災」災害應變中心今天下午召開第一次工作會議，並請水利署主任秘書黃宏莆共同研商旱災水情事宜，雲林縣長張麗善表示，久旱造成農損將請農業處爭取中央天然災害現金救助，古坑、林內山區住戶若欲增加儲水設備，除農委會現行的1/3補助外，縣府將加碼補助1/3，並向中央爭取申請資格放寬。

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