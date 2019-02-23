央行錯了！千元鈔上的植物並非玉山薊 興大揭密新物種

2019-02-23 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕快拿出新台幣千元大鈔看一看！背面除了有玉山、帝雉等圖案之外，央行曾指出左下角還有台灣特有植物「玉山薊」，如今國立中興大學研究團隊指出，這種植物應該是台灣新的特有種才對，並為其命名為「塔塔加薊」。

興大森林學系副教授曾彥學與博士生張之毅等人，在國際期刊《PhytoKeys》發表論文〈台灣新物種塔塔加薊（菊科）〉（Cirsium tatakaense （Compositae）, a new species from Taiwan），直指塔塔加薊與玉山薊的葉片形狀、胞果、染色體數目都很相似，但是塔塔加薊葉片較窄、小花與苞片更多。

此外，塔塔加薊通常是紫紅色花冠且有著較大的花粉粒，而玉山薊則是白色的。從論文中的表格可以看到，這種植物幾乎都是在塔塔加地區發現的，因此研究團隊稱其為塔塔加薊」。

菊科薊屬植物廣泛分佈於世界溫帶和亞熱帶地區，目前約有250種，其中46種原產於中國，日本則有64種，台灣的特有薊屬植物則有9種。

據《蘋果日報》報導，央行得知消息後，強調既然中興大學森林系經過研究確認為新品種，之後會再與相關單位研擬修正相關說明，並更改中央銀行券幣數位博物館的介紹。

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