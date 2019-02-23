把握機會！「蓋亞」地球竹市出任務最後倒數

2019-02-23 13:05

〔記者王駿杰／竹市報導〕幸福廣場的「蓋亞」地球自1月底「登陸」竹市，黑暗中微微發光、太空感十足的絕美星體，從最初的飄浮狀態到後半展期落地，引起網友熱議，30天逾15萬人次到訪，特色燈飾配合竹市加碼暖冬國旅補助，讓年節旅宿住宿率成長兩成，市長林智堅提醒，名天（24日）是蓋亞地球「出任務」的最後一天，民眾可把握會合影。

林智堅說，本次「新竹過好年藝術燈區」以探索太空為主題，在東門城、護城河沿線佈設太空梭、月球寶寶、蓋亞地球等燈飾，讓護城河周邊越夜越美麗，讓竹市年節氣氛十足，30天破15萬人次到訪，是竹市歷年年節藝術燈節新高。

城銷處長顏章聖指出，由於市府特別加碼推出遊客住宿補助，將暖冬國旅補助延長至3月3日（228連假後）並涵蓋假日，在年假9天期間，旅宿業者住房率也較去年增加兩成，推估今年2月份觀光旅遊人數，可較去年同期成長超過3成，逆勢翻轉帶動觀光商機。

顏章聖說，除此之外，府前的快閃飛碟「飛吧！太空豬」互動藝術體驗，展出短短20天也吸引兩萬3千人次造訪，體感裝置化身為螢幕上的小豬出任務、上太空，成為小小孩的最愛，目前太空藝術戶外展即將進入尾聲，民眾可加緊腳步參觀。

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