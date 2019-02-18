「2019全台燈會地圖」雲林嘉義宜蘭不見了！

2019-02-18 17:20

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕明天元宵節，近來網路上盛傳1張號稱「2019全台燈會地圖」瘋傳，介紹全台元宵節燈會，卻漏了雲林、嘉義和宜蘭。

對此雲林縣政府新聞處長周柏吟表示，雲林北港是台灣燈會的原鄉，每年還有萬人空巷、免費吃到飽的虎尾吃飯擔盛會，該燈會地圖並非官方地圖，不知為何為被遺漏，雲林的元宵燈會相當特別，絕對值得一遊。

該張「2019全台燈會地圖」疑似由網購業者整理，在網路LINE流傳甚廣，資訊卻不完整，雖然有台北光之饗宴、新北平溪天燈節、花在彰化、台南鹽水蜂炮、高雄愛河燈會金銀河、屏東台灣燈會、台東炸寒單爺，以及桃園、新竹、苗栗、南投、中台灣、花蓮等燈會的名稱和時間都有介紹，卻漏掉了雲林、嘉義和宜蘭。

縣府新聞處表示，雲林縣令年元宵燈會「諸事幸福、作伙北港看燈趣」，今天到3月3 日每天晚上6點至10點都有精彩燈會，現場規劃北港觀光大橋、水道頭文化園區、巷弄街區。

新聞處表示，今年的「五年千歲吃飯擔」元宵節當天在褒忠鄉馬鳴村登場，預計有5萬人參加，總統蔡英文也將與會挑飯擔，現場會有油飯、羊肉湯、炒米粉等陣頭菜，一字排開放在田間，讓所有與會信徒、遊客吃平安。

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