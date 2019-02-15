北港燈會18日登場 穿越時光來巷仔內賞燈

2019-02-15 12:23

〔記者林國賢／雲林報導〕2019北港燈會18日登場，主燈「豬事幸福」結合豬撲滿造型與水林黃金蝙蝠，象徵新的一年平安幸福；另「巷弄燈區」帶領民眾穿越時光賞燈，縣長張麗善熱情邀請大家做伙來北港看花燈。

張麗善表示，北港是台灣燈會的原鄉，北港藝師雲集技藝精湛、人才輩出，多元豐富的藝閣風采，來北港可以賞花燈還能拜媽祖求安平。

今年主燈位於「觀光大橋燈區」，以「豬事幸福」為題材，結合生肖與水林黃金蝙蝠，以豬撲滿造型象徵聚財的意涵，黃金蝙蝠圍繞其身象徵福氣臨門，周邊還有請北港地區國中小師生共同36組花燈參展，展現出北港工藝原鄉的傳承。

北港老街「巷弄燈區」以「懷舊復古」為主題，與北港文化、宗教、歷史結合各式藝術作品，讓遊客穿梭街區巷弄，彷彿穿越時空回到懷舊時代，電動花燈還能配合音樂做出各種動作，讓民眾從中遙想早年北港燈會的盛況。

「水道頭燈區」結合水道頭水池地形，以蜻蜓、蝴蝶LED燈組點綴其中，呈現水棲生態、生意盎然，生氣蓬勃之景觀。

食在幸福好味道」以至今五、六十年歷史的北港麵線糊設計，呈現招牌小吃攤場景，讓民眾回味無窮。

主燈燈光秀每晚晚間6點開始，每半個小時將展演一次，燈會期間每日還有限量贈送發財豬提燈活動，遊客可於燈會期間（每晚6點至9點30分）與主燈合照再上傳至個人臉書或IG，標籤「#2019北港燈會豬事幸福」，並設定公開分享，可於服務台兌換豬年限量小提燈1份。

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