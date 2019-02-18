北港燈會點燈 穿梭巷弄遇到幸福

2019-02-18 22:09

［記者黃淑莉／雲林報導］2019雲林北港燈會今天晚上由雲林縣長張麗善、北港鎮長蕭永義及北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人共同點燈，北港燈會最大特色巷弄燈區別具風味，吸引許多攝影愛好者前往拍攝。

北港燈會有3個燈區，主燈區為觀光大橋燈區，主燈是以撲滿豬為造型，四周有黃金蝙蝠圍繞，祝福大家荷包滿滿、福氣滿滿的「豬事幸福」，還有其他特色花燈，十分有看頭；巷弄燈區在朝天宮周邊的安和街、共和街間，以懷舊復古為主軸，現場展出剪黏、木雕、春仔花、捏麵人等各種與豬相關的創意工藝，主燈「風調雨順」燈籠是由彩繪師黃志偉彩繪，高達2公尺。

水道頭燈區結合當地水池地形，以水的元素布置，水車、天鵝倒影在水池中，美得令遊客驚嘆連連，大家拿起手機、相機拍照。

雲林縣長張麗善指出，今年北港燈會以傳統文化、產業、特色小吃及生態4大主題為主軸，展現北港在地工藝特色及文化歷史，也讓遊客看見雲林產業及生態之美，邀請大家來北港拜媽祖、看花燈。

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，朝天宮本身就是北港燈會最大主燈，可以讓民眾從白天看到晚上，而且各有不同風情，另外北港還有各種好吃的小吃，大家到北港不要錯過。

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