高市全國首推收購荔枝椿象卵片 估可減少210萬隻

2019-02-22 23:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市荔枝產量是全國第一，近來荔枝椿象進入繁殖期，由於大多產卵於葉片上，農業局全國首推卵片收購計畫，以每片2元將收購15萬片，預估可減少210萬隻荔枝椿象孵化，民眾採卵片防治，還可以賺外快。

農業局指出，荔枝椿象自98年入侵台灣後，普遍危害全台灣，造成荔枝、龍眼減產，每年2月下旬至4月底是高雄荔枝椿象繁殖期，目前野外已可看見卵塊，預估下個月進入產卵高峰。

高雄荔枝種植面積3200多公頃，產量高居全國第一，龍眼種植面積1700多公頃，產量排名全國第三，但因荔枝、龍眼開花期，也是蜜蜂採蜜的高峰，施用農藥可能傷到花穗，也會影響蜜蜂採蜜。

農業局為維護環境永續，鎖定去年危害嚴重的大崗山及內門區，釋放天敵平腹小蜂生物防治，深山人煙罕至地區，將以無人機空投防治，預計施放60萬隻平腹小蜂，面積將擴及60公頃。

由於荔枝椿象多產卵於葉片上，農業局今年更爭取農委會經費，全國首推荔枝椿象卵片收購計畫，號召民眾收集並移除卵片，降低荔枝椿象孵化率，即日起至4月22日止，每片以2元收購約15萬片。

專家指出，荔枝椿象壽命約1年，每次可產下14顆卵，只要移除1片卵片，可減少14隻孵化，以今年收購量計算，可減少210萬隻，且每隻一生可產卵多達10次，後續效益相當驚人。

但因荔枝椿象受驚擾會噴出臭液，遭噴濺會造皮膚灼傷、過敏等症狀，農業局呼籲民眾採集卵片，應做好保護措施，如遭噴濺以清水沖洗，必要時應立即就醫。

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