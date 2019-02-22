不滿交通部修法 小客車租賃業撂狠話「月底沒回應就上街抗議」

2019-02-22 14:40

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕不滿交通部修正「汽車運輸業管理規則」，今日中華民國小客車租賃公會全聯會號召百位司機，出面開記者會並步行至交通部抗議，公會理事長林建良表示，分業管理早已有規定，交通部不要再製造兩業衝突，租車規定要1小時以上根本不合理，現行80%以上的租車代僱駕駛時間都在1小時以下，要求交通部與小客車租賃業協商；若本月底前沒有善意回應，將號召租賃車上街做大規模抗議。

交通部為將提供運輸服務的小客車租賃業全面納管，並與計程車分業管理，昨日預告修正「汽車運輸業管理規則」103條之1，主要5點包含規定租賃車不得將租賃車輛外駛巡迴、排班待客租賃；需造冊列管駕駛人及車輛資料，並提供租賃資訊供主管機關查核；平台應充分揭露車輛、駕駛人、計費方式等訊息；以日租或時租方式計費，並以1小時為起租時數，但地方政府另有決定者，得報公路主管機關備查後實施；車輛應黏貼專用標識。

今日小客車租賃業公會出面抗議，指責交通部淪為計程車業打手，修法打壓小客車租賃業，且不顧17萬輛租賃車司機的家庭生計，及搭車民眾選擇的權力。

林建良表示，租賃業與計程車分業管理早就有，計程車就是路招、排班方式載客，小客車租賃是透過預約，以時、日去收費，但這個時是時間不是小時；舉例來說，台北－桃園機場都不用1小時，限制小客出租賃業只能服務1小時以上的行程，根本就是在打壓租賃業。要求交通部撤回這個不公平又有針對性、歧視性的運管規則修法；盡速與小客車租賃業者共同研議，於公路法新增網約多元小客車方案；修法要聆聽多方專業意見，包含學者、平台業者、新創產業協會、消費者團體及法律專家。

台北市小客車租賃商業同業公會理事長王世璋表示，政府有想過為何民眾不要坐計程車，而選擇搭乘租賃車嗎？就是因為租賃車的服務有水準；像他就曾搭過一輛車內髒亂，司機抽菸、吃檳榔且時速只有30公里的小黃。若政府執意要打壓小客車租賃業，且說與平台合作的租賃車只有6000部，下次小客車租賃業出面抗議，一定會號召萬輛以上的車給交通部看看。

高雄市小客車租賃公會理事長蔡美人表示，現在租賃車只有一碗飯可以吃，但政府還要把碗打破，那大家怎麼可能不上街抗議；且政府之前說會跟小客車租賃業溝通，結果根本沒溝通法規就丟出來，這種做法沒有人可以接受。

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