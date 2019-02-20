山手線再交鋒！交通部要求1個月內報部 中市府：沒問題

2019-02-20 17:25

〔記者張菁雅／台中報導〕針對交通部今日發文台中市政府，要求1個月內重新檢討大台中山手線計畫後再行報部，市府交通局長葉昭甫表示，「當然沒有問題」，市府推動軌道建設的決心沒有改變，將全力於1個月內完成資料補正，並希望中央全額補助。

有關大台中山手線計畫，交通部今日發文台中市政府，請新市府團隊重新確認是否仍按原計畫推動，1個月內提報交通部。對此，葉昭甫表示，市府推動軌道建設的決心沒有改變，軌道即包含捷運及鐵路，將儘速依據行政院及交通部審查意見，針對先前計畫缺漏不足和過於草率的內容，全力於1個月內完成資料補正，循行政程序陳報核定。

葉昭甫也重申，希望中央能衡量台中市財政狀況，循往例專案給予全額補助，共同推動大台中軌道建設。

此外，因為台鐵是未來的營運單位，為取得台鐵共識，市府已於2月18日先行拜會台鐵局，雙方就行政院審議意見研商討論，並將協商成果一併納入修正報告書。

至於捷運綠線延伸彰化段部分，交通局說明，該局去年12月4日接獲交通部公文，於市長盧秀燕就任後，向市長報告並讓她充分了解計畫內容。考量捷運綠線延伸彰化段將橫跨烏溪至彰化縣，已訂於今年3月5日再邀集彰化縣政府、交通部召開會議研商，以凝聚雙方共識。交通局強調，市府會盡速依研商結果回復交通部，以利加速審查，並期望中央能盡速核定辦理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/