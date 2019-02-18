交通部擬2月底推春遊方案 林佳龍：不會人人有獎

2019-02-18 21:05

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局去年連續推出暖冬遊和擴大暖冬旅遊補助方案，創造逾百億的觀光效益，並預計2月底、3月初再推出春遊方案。交通部長林佳龍表示，過去補助方案人人有獎，容易稀釋人潮，春遊方案將由縣市政府各自提案，若南部希望在某個淡季期間有人潮，就盡量不要同時補助北部，交通部會居中協調，讓國旅人潮隨季節變化帶來商機，讓淡季不淡。

林佳龍說，觀光局去年底推動兩個補助方案成效都很好，投入近20億元，創造約115億元的觀光效益，尤其是高屏、宜花東住宿綠燈增加2到3成，很多人都說是不是「韓流」來了，但不是，是暖冬來了，才讓我們看到旅館住宿率有提升，很多觀光景點都帶來人潮、錢潮。

林佳龍說，一年內有兩個旅遊淡季，其中一個就在4到6月，交通部檢討暖冬遊方案後，預計今年再推出春遊方案。

至於春遊補助是否人人有獎？林佳龍說，過去的經驗是若每個縣市都有獎，人潮會被稀釋，交通部將會請地方縣市提案，希望在那些時間、季節推廣觀光，如果希望人潮到屏東，那北部就盡量不要衝到，交通部會居中協調，讓國旅人潮隨季節變化，讓淡季不淡。

林佳龍說，新的方案將思考如何增加地方政府的角色，看要如何讓申請、報帳流程縮短，加快撥款速度。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/