去年各軌道總運量達11.51億人次 成長2.7％

2019-02-20 21:20

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕發展公共運輸是政府一直以來的目標，根據統計，不計算輕軌運量，去年全年各軌道運輸總運量達11.51億人次，較前年增約3000萬人次，成長約2.7%；除台鐵較前年降0.66%之外，高鐵、台北捷運、桃園機場捷運、高雄捷運等軌道運輸系統的運量均有成長。

台鐵去年搭乘人次約2.31億人次，較前年2.32億下滑逾100萬人次，不過從103年2.32億人次開始，台鐵每年運量大致都算持平。旅客平均搭乘距離，從早年每人搭乘65.62公里，到去年僅剩下46.98公里，較前年略減少0.34公里，下跌1.38%。

台鐵局表示，去年包含高雄鐵路地下化暨新增通勤車站啟用、台中鐵路高架化新增5座通勤車站等，隨著車站不斷增加，起始站到終點站距離可能越來越短，旅客乘車距離變短是可預期。運量略為下跌，主要是因各區間旅客均有略減，其中旅次以中程旅次（搭乘距離在50公里至150公里）減少較多，尤其是東部幹線，從去年春節期間花蓮大地震開始，運量一直無法提升，連暑假旺季都較前年下跌；加上後續普悠瑪事故發生後，至年底運量都沒有起色。

台灣高鐵從通車以來，運量成長幅度雖不如預期，導致面臨破產危機需政府介入，不過運量還是逐年成長。去年全年達6396萬人次，較去年同期6057萬人次，成長約5.5%；每日旅客人次達17.5萬人次，較前年16.5萬人次也是明顯成長。

台北捷運從85年文湖線通車以來，隨著路網不斷擴張，至今除92年運量較前1年下跌之外，運量也是逐年成長。去年運量達7.65億人次，較前年7.46億人次成長約2.6%，平均每日搭乘人次逾200萬，是台灣軌道運輸當中，台北捷運是運量最高的路網。

高雄捷運在不計算高雄輕軌運量情況下，去年全年運量達6808萬人次，較前年6432萬人次成長5.8%；目前前瞻軌道運輸計畫當中，高雄還有岡山－路竹延伸段，未來還有捷運黃線等，相信隨著路網逐漸完善，搭乘人次也會逐年成長。

桃園機場捷運前年3月2日正式通車以來，除成為許多出國民眾、外國旅客往返台北、桃園機場的重要交通工具；也是五股、林口等地民眾，往返台北重要交通工具，去年全年運量達2321萬人次。

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