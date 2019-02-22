無人機空拍結合人工智慧技術應用 台南打造智慧城市

2019-02-22 13:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府與台灣人工智慧實驗室（AI Labs）今（22）日在安平古堡，由行政院前院長賴清德的見證下，雙方簽署智慧城市合作意向書，以「城市行銷導覽」、「交通智慧導航」、「農業災損勘查」、「橋樑及建物智慧巡檢」、「智慧醫療」等合作面向，打造台南成為全球第一應用無人機空拍與人工智慧技術的智慧城市，讓世界看見台灣產業實力外，也為台灣智慧城市立下全新里程碑。

台南市政府及AI Labs自2018年參與科技部南科管理局「無人機於智慧城市AI應用計畫」，即以安平地區場域，安平古堡為起點，應用AI與無人機環景攝影，發展自動選景與運鏡、影像分析與診斷等技術，相關成果在今日開場影片中呈現，以人工智慧學習齊柏林導演視角，自動運鏡並剪輯安平地區宣傳影片，因此也擇定在安平古堡簽署合作意向書，將計畫成果擴大應用至智慧城市情境中，别具意義。

AI Labs創辦人杜奕瑾表示，透過無人機智慧飛行模式結合大數據分析運用，未來不僅做到哪裏發現問題就去解決，也希望運用360度環景人工智慧城市運用，可以為每個市民不同時間丶不同地點做即時處理，例如疏解交通問題。

市長黃偉哲表示，感謝前行政院長賴清德在市長任內積極尋找與AI的連結，以南市所面臨的城市問題為應用機會務實面對，借重AI Labs的技術研發能力，與無人機環景影像蒐集應用，來探索市政管理解決方案，今日簽署儀式完成後，雙方能夠盡快產出具體合作計畫，推動全球第1智慧城市誕生。

前行政院長賴清德表示，藉由無人飛機及人工智慧科技運用，可協助都市計劃丶道路橋樑檢測工作，尤其在颱風防汛整備上可以及早發現哪些地方不足儘快因應做好，任何城市治理工作，只要團結，没有任何困難克服不了。

這項南市政府與AI Labs合作計畫，是響應中央「小國大戰略」AI發展重鎮政策，整合國內AＩ人工智慧相關資源，完成「無人機人工智慧空拍影像大數據平台」，開啟橋接空中視野的智慧城市應用無限可能。目前平台完整蒐集台南市安平區街景影像，在平台上可以任意瀏覽安平區環景影像，並且藉由人工智慧技術應用進行各項物件的識別。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/