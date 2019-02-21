暖冬惹的禍？冬令進補意願低 農會胡麻油銷量減2成

2019-02-21 21:27

〔記者萬于甄／台南報導〕台南安定區農會胡麻油今年銷售量較去年同期減少約兩成，安定區農會總幹事王寶民說，恐怕是受到暖冬影響，民眾減少冬令進補的需求，連帶衝擊胡麻油的銷售，不過，胡麻油並非只有進補時才能料理，平時也都適合，歡迎民眾多加選購。

台南安定是胡麻重要的產區，安定農會每年都會向農民契作收購胡麻，委託在地傳統榨油工廠製成胡麻油、胡麻清油等特產，也有芝麻粉、芝麻手工香皂等產品；今年初，安定許多「麻油間」雖不斷榨出胡麻油，但可能是受到暖冬影響，農會的胡麻油銷售不如預期。

安定農會總幹事王寶民說，農會的胡麻油使用在地胡麻，製法採用傳統工法，香氣獨特，受到消費者青睞，往年12月底胡麻採收後，就陸續製作新鮮的胡麻油，適逢寒冬來臨，銷售都相當不錯，但今年恐因暖冬降低民眾冬令進補意願，銷售較同期減少兩成。

王寶民也說，今年胡麻產量較往年佳，而且其他地區種植胡麻的面積也有增加，都是影響農會胡麻油銷量的因素，而胡麻油不只可以進補用，平常都可以用來煎油、炒菜，希望民眾可踴躍購買，相挺農民。

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