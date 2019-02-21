北醫院內增設空氣清淨機 細菌減少51％

2019-02-21 11:45

〔記者吳亮儀／台北報導〕空氣汙染問題越來越被重視，醫院內的空品也該注意。北醫附醫今天接受大金空調捐贈100台清淨空氣機，院方表示，之前就已經在門診候診區、批價掛號區設置空氣清淨機和紫外線UV燈，以細菌為例，改善後降幅達51％。

國外曾有研究，醫院內病房的隔簾其實是最髒的物品，甚至可能有超級細菌附著。研究認為，人們在觸摸醫院隔簾洗手的可能性，比接觸患者後洗手的可能性還低，且少清洗，因此容易沾染很多細菌。

北醫附醫胸腔內科主任周百謙說，病房內的空氣品質很重要、會影響住院病患。研究顯示，空氣中存在的細懸浮微粒以及氣態汙染物，對氣管及肺部都會造成損傷，引發包含慢性發炎、肺氣腫等症狀。

周百謙說，根據觀察，近年來各年齡層鼻過敏、氣喘和支氣管炎的病人約增加10％，建議民眾防範空汙，出門可以配戴口罩，室內也可以使用空氣清淨機淨化空氣。

周百謙主任解釋，空氣中的有害物質可分為細懸浮微粒PM2.5、病毒及細菌、有害氣體等三大類。其中細懸浮微粒可藉由包含HEPA濾網在內的濾材進行過濾，但大部分的濾網不具備殺菌能力，需另外透過電漿、紫外線等功能殺菌，其餘如汽柴油燃燒物及揮發性氣體，也因為分子較小，需透過濾網以外的方式過濾。

周百謙強調，最重要的是記得定期清理與更換空氣清淨的的濾材。很多民眾因為省錢捨不得更換濾材，但積了灰塵的濾材除了沒辦法達到清淨的功能外，持續運轉下反而耗電，提醒民眾應該定期檢查與更新濾材，輔以將臥室溼度維持在60%到70%，可減少過敏原孳生的機率。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/