福興鄉公所是危樓！ 鄉長：擬購地遷建

2019-02-20 21:34

〔記者劉曉欣／彰化報導〕不讓公務員在「堪用危樓」上班！彰化縣福興鄉長蔣煙燈說，目前福興鄉公所1977年落成，在921地震後是「堪用危樓」，加上空間有限，計畫購地興建新的鄉公所，提高服務品質。

福興鄉公所位於福興鄉彰鹿路上，遷建已超過40年，根據辦公大樓的落成文獻指出，從日治時代開始，福興鄉公所就位於鹿港鎮青雲路的土地上，50多年來「寄人籬下」，又「流落異鄉」，連要廳舍修繕都要取得土地所轄的鹿港鎮公所核准才行，因此，才特別遷建到福興鄉內的土地上。

蔣煙燈說，「堪用危樓」也就是不能耐5級以上的地震，必須經過補強，但是現有公所建物已老舊，辦公聽舍空間有限，人員辦公也很擠，何況各地鄉鎮市公所在必要時，都是災害應變中心指揮所，更需要有安全的建築物。

不過，福興鄉公所沒有公有地，蔣煙燈說，考慮購買農地再進行地目變更，或是把舊有的鄉長官邸用地，採取以地易地方式，取得新建行政大樓的用地，原則上新地點將挑選在福興鄉的中心點，土地面積約需2公頃，新行政大樓也可以讓圖書館有更好的空間，或是結合日間托老服務。

福興鄉公所退休員工何國榮說，他曾在舊公所上班過，就在鹿港地藏王廟的後方，當年的日治建築都已經拆除了，後來就搬到目前的公所辦公。

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