什麽是戒嚴時期「以黨領政」？ 一張圖秒懂

2019-02-20 18:06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕什麽是戒嚴時期「以黨領政」？彰化縣福興鄉第一位民進黨籍鄉長蔣煙燈說，福興鄉公所一樓1977年辦公大樓落成紀要就可以看到，當年全新鄉公所包括國民黨部「服務站」，就是「黨政合一」的最好證明！

蔣煙燈說，「福興鄉公所辦公大樓落成紀要」一文裡頭就清楚提到，當年興建的鄉公所，包括鄉公所、戶政、警察分駐所、服務站、衛生所，也就是鄉內「黨政」、治安、衛生聯合為一行政大樓，這在當年算是「少之有少」。

蔣煙燈指出，當年興建新的行政大樓，把地方相關機關集合一起來興建，應該是算是新穎的設計，也就是現在所說建立便民的服務窗口，只是鄉公所結合衛生所、戶政所與警察分駐所都可以理解，對於成長於解嚴後的新生代，就很難理解國民黨地方黨部與鄉公所聯合辦公了。

「這就是戒嚴時期以黨領政，黨政不分的最好說明！」蔣煙燈說，當時是一黨獨大，也就是國民黨說了算， 因此，當時新蓋的鄉公所後方也蓋了「總統蔣公」銅像，因為當時蔣介石剛過世，要永懷領袖，這也是戒嚴時代的產物，直到台灣在1987年宣布解嚴，才終止長達38年戒嚴時代，後來國民黨部也搬離鄉公所。

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