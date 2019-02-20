高達1萬元！高公局將訂超跑拖救費率 最快年中實施

2019-02-20 15:03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕一般民眾在路上看到超跑，通常都是閃遠遠，擔心發生事故後要支付昂貴費用，若超跑本身發生故障，一般拖吊業者也盡量避免去拖救。交通部高速公路局表示，現行國道拖救費收費，小型車為基本費1500元加上處理費及拖救里程費用，但超跑若在國道發生故障情況，業者通常擔心會造成車輛受損不願拖救，因為收費與承擔風險相差太大。因此，高公局現正與拖救業者研議，針對不同車價、底盤高低的超跑，訂定拖救專屬費率，費用可能落在4500元至1萬元，最快今年中可上路實施。

去年國道3號發生一起超跑故障停在主線，拖吊業者到現場發現超跑底盤低且4輪鎖死，用傳統拖救方式會損壞車輛，不願進行拖救。該車輛在國道主線停逾1小時，才等到車主請超跑廠商拖救；雖有公警局在現場指揮，但仍大塞車引發民怨。雖然超跑故障件數不多，去年僅發生2件，不過若每件都要等1小時以上，這麼長的塞車時間一定會造成民怨。

高公局合作拖救車輛約1500輛，可拖救超跑且較不易造成損傷的拖救車型，包含全落斗式及橫桿加布條吊掛方式拖救車僅180輛，高公局表示，若是超跑有專屬的拖救收費標準，讓業者收入與承擔風險比例差距較小，相信可增加業者拖救意願，並增購這兩種車款數量。

高公局表示，現正詢問拖吊業者對於拖救超跑的收費標準，業者回應需看超跑底盤高度、車輪有無鎖死、拖救是否需增加輔助輪等，才能決定拖救費率；據坊間費率來看，約在4500元至1萬元不等，高公局後續將針對業者回覆意見，來訂定超跑專屬收費標準。由於訂定該拖救費用，可直接依高、快速公路管理規則規定，不需額外修法，最快今年中就能上路實施。

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