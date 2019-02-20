司機想哭！公車右轉放慢車速 車尾竟掃到後方超跑

2019-02-20 12:58

〔記者王宣晴／新北報導〕42歲的葉姓三重客運司機昨晚行經新北市蘆洲三民路，準備右轉民族路時，車尾竟掃到後方價值4百萬起跳的Maserati Levante，導致該車右側前後門與葉子板有嚴重刮傷痕跡，警方到場迅速排除車禍現場，確認雙方皆未酒駕，確切車禍原因仍待調查釐清。

警方調查，昨晚6時許，由葉男駕駛的三重客運停靠蘆洲三民路的站牌，綠燈起步後準備右轉民族路，由於當時待轉區有機車，葉男減速查看，不料後方的Maserati Levante疑似搶快往前，導致公車在轉彎時，車尾掃到Maserati的右側車門及葉子板。

警方獲報趕抵，替葉男及駕駛Maserati的邢姓男子進行酒測，確認並無酒駕情事，排除現場後透過附近車輛的行車記錄器及監視器畫面，初判疑因邢男為了搶快直行才導致擦撞。

警方表示，該輛超跑Maserati Levante價值4百萬起跳，頂級款則要8百多萬，該車登記在邢男母親名下，詳細肇責仍待調查釐清。

而超跑業者依據車損狀況初步估計，維修費約在50萬左右；三重客運表示，葉姓駕駛經驗豐富，過去曾開砂石車為業，加上公車駕駛的工作年資長達7年，將待車禍肇責判定出爐，會協助葉姓駕駛與邢男協調賠償事宜。

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