遠雄斷開柯市府？ 週刊爆：將釋出大巨蛋股權

2019-02-20 07:37

〔即時新聞／綜合報導〕大巨蛋的爭議不斷，遠雄集團接班人趙文嘉積極脫手大巨蛋股權，釋出給新集團接手。週刊報導，不僅遠雄想賣大巨蛋，台北市長柯文哲也對轉交其他團隊經營表示樂觀其成，目前傳出是一家台日合作的投資公司接手大巨蛋。

《鏡週刊》報導，知情人士透露，趙藤雄長子趙文嘉接手遠雄集團後，去年開始積極尋覓有意接手大巨蛋股權的團隊，要將事業重心拉回營建本業，遠雄已擬定大巨蛋在3月都審過關及完工後，分兩階段釋出股權。

知情人士指出，這家設在日本的投資公司，預計集資300億元，分兩階段買下遠雄巨蛋公司的股權。未來遠雄僅負責興建部分，營運交由新團隊接手，該團隊包括2位傳產企業主、日商軟銀集團和泰國正大集團董事長謝國民，這四方出資的新團隊，最受矚目的就是軟銀集團，軟銀不僅擁有經營巨蛋的豐富經驗，且在日本職棒擁有福岡軟銀鷹隊，未來可望深化台日職棒交流。

遠雄集團發言人楊舜欽表示，遠雄巨蛋公司堅持履約立場不變，在契約規範下，股權交易有規範，不排除任何可能性，現在沒有特定廠商，在此之前堅持履約，還是希望與北市府合作，完成國家重大建設。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/