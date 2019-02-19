228連假 公路總局續推國道客運優惠

2019-02-19 21:49

〔記者李容萍／桃園報導〕因應228連續假期即將到來，公路總局自2月27日0時起至3月3日晚上12時止推出各項搭乘客運的優惠措施，只要搭乘交通部核定14家86條國道客運路線，即可享有全票平均85折優惠票價，所有國道客運、台鐵與高鐵轉乘桃園、中壢等在地客運可享一段票（或基本里程）免費，以及搭乘台灣好行40條公路客運路線半價優惠，民眾返鄉、旅遊均可多加利用。

公路總局一工處依據今年春節疏運經驗，預估228連續期間省道旅次特性可分為長程及短程旅次，長途旅次南下車流預計自 2月28日上午9時後，於台61線西濱快速公路「新豐~香山段」開始湧現，持續車多至夜間，主要原因為國道車流量多，民眾選擇替代路線南下所致。台61線北上車流預估於3月2日午後湧現，持續車多至深夜。經過新竹地區的用路人，除了國道1號、3號及台61線西濱快速公路，也可以選擇行駛省道台1線避開車多路段。

短程旅次預估車多時段為連假期間每日上午10時至晚上7時，主要出現於台2線台2乙線關渡至淡水段，台2線金山至萬里段，台2線基金二路至大武崙段，台2線瑞濱至鼻頭及澳底至頭城，台2丙暖暖至平溪，台3、台4線大溪、慈湖、石門水庫，以及台3線三峽老街。

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