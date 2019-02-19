疫病》開學注意！水痘單週疫情創新高 腹瀉病例也上升

2019-02-19 17:00

〔記者林惠琴／台北報導〕冬季與初春是水痘與腹瀉好發季節，衛福部疾管署公布，上週水痘健保門診就診達到981人次，是今年單週新高，也是近5年同期新高，提醒現已開學，學童要注意手部、呼吸道衛生等措施，萬一生病落實在家休息，以防止病毒傳播。

疾管署副署長羅一鈞說，今年已累計12起水痘群聚感染事件，其中11起發生在校園，包含國小6起、兒稚園1起，以及高中、大專各2起。

羅一鈞指出，水痘主要是經由空氣傳染，2004年已將水痘疫苗納入幼兒常規預防接種項目，但疫苗保護力可能在上小學後出現衰退，約1、2成學童會有免疫力不足的情形，可視個人情況評估自費補接種。

另外，上週腹瀉門急診就診達16萬1019人次，較春節前一週上升9.2％；依過去監測資料顯示，與去年春節後相當，而近4週累計25起腹瀉群聚案件，以餐飲旅宿業15起最多，檢出病原以諾羅病毒為主。

疾管署提醒，目前已開學，若有水痘疑似症狀者，應配戴口罩就醫治療，落實生病不上課，經醫師評估傳染力已大幅降低後再復學；如有嘔吐或腹瀉等疑似病毒性腸胃炎症狀，應在家休息至症狀解除至少48小時後，再恢復上學或工作，並配戴口罩、正確洗手、避免以手碰觸口鼻等衛生習慣，以降低傳播風險。

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