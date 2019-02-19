這部動畫有洋蔥 小英總統要放在臉書與國人分享

2019-02-19 16:51

〔記者林國賢／雲林報導〕總統蔡英文今天（19日）下午到雲林縣麥寮鄉興華國小參訪，與師生一同觀看興華國小學童製作的《糖果工廠的秘密》動畫，總統蔡英文對學童關心家鄉、關心環保相當感動，將把這部影片放在自己臉書，與國民分享。

全校僅有45名學生的興華國小，去年以鄰近台塑六輕園區的家鄉為背景，製作了《糖果工廠的秘密》動畫，故事敘述白雲村的小熊最期待爺爺帶他去糖果工廠玩，自從工廠來了之後，每天都有美味的糖果可以吃，可是大家的脾氣變得越來越暴躁，白雲村陷入了天大的危機，村民該如何化解呢？

動畫以雲林在地花生、西瓜和熊為故事主角，描述經濟工業發展下，人與土地和環境的關係，製作過程總共拍攝了6000多張照片，再串接成動畫，呈現台灣環境議題，拿下全國兒童影展第2名，更勇奪2018韓國釜山國際兒童暨青少年影展15歲組首獎及觀眾獎。

總統蔡英文下午3點抵達興華國小，與學童們一起觀賞《糖果工廠的秘密》，蔡英文說，師生們關心故鄉、關心環境議題，讓她非常感動，尤其動畫沒有設定最後結局，讓每個人都可以自己做出選擇，但我們一定要團結在一起，一起面對問題，解決問題。

最後，蔡英文總統也邀請興華國小小朋友到台北參訪，不管是到總統府，還是總統官邸，她都會非常開心接待。

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