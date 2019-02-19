賴清德推薦私房景點 在這裡…

2019-02-19 16:32

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前行政院長賴清德今（19）日在臉書分享他推薦的私房景點，已吸引網友超過17萬次觀看，這段影片推薦「台南最大古蹟」台南水道國定古蹟，他在影片中也是一身黑色系勁裝超吸睛，還有網友直留言「賴神的屁股好翹，一定有在做辦公室抬腿運動」、「帥氣破表」！

賴清德在臉書提到，感謝氣象達人彭啟明博士過年來台南走春，彭博士是台南女婿，對台南並不陌生，因此特別推薦幾個私房景點給他，其中之一就是位於山上區的國定古蹟台南水道，在進行古蹟修復的同時，特別為保育類的「蝙蝠」保留了生態棲地，以此影片祝福大家好運「福」氣一整年，並祝元宵節快樂圓滿！

賴清德在這部影片，帶領彭啟明爬189階的「好漢坡」淨水池階梯，介紹百年淨水場區內保育類蝙蝠生態，蝙蝠每年3月飛來這裡繁衍下一代，一直到10月份才會離開，而且在淨水場周邊維修時就種植600多株櫻花，正值陸續盛開值得一賞。

賴清德在農曆春節期間，也曾到鶯料理（現為阿霞飯店經營鷲嶺食肆）參訪，推薦個人私房景點，正在台南Longstay的鶯料理第3代天野朝夫，也陪同走訪這座日式庭園。天野朝夫是台南觀光大使，履行每年來台南旅遊承諾，今年已是第5年來台南觀光旅遊，作為台日城市交流見證。

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