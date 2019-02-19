大手牽小手鬧元宵 製天鵝花燈仙氣外露

〔記者吳柏軒／台北報導〕今元宵節，台北城市科技大學與格致中學一起大手牽小手，趁著節慶製作「人間有情、蓮開新北」花燈，以天鵝造型在漆黑水面上波光粼粼，仙氣外露亦浪漫，引來不少閃光燈。
台北城市科大表示，透過校內資工系教授鄧一中與機電整合碩士生董栩偉、張家銘等，提供電腦控制程式，與格致高中老師許耀方及10多名學生合作，克服花燈變壓器燒毀、水下翻覆等風波，終於打造出天鵝花燈，在水面上呈現波光粼粼的驚豔之美。
鄧一中說，兩校去年聯手打造花燈，今年再接再厲，學生得到難能可貴的學習經驗，有機會發揮所長，將理論應用到生活層面，學生藉由校際合作體會如何運用團隊力量達成目標。
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台北城市科技大學、格致中學大小牽小手一起鬧元宵，貢獻所學製作「人間有情、蓮開新北」花燈，廣告設計科與多媒體設計科學生細心地完成花燈骨架。（台北城市科大提供）
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台北城市科技大學、格致中學貢獻所學製作「人間有情、蓮開新北」花燈，天鵝花燈如同夜晚中明亮的水晶，成為民眾打卡的浪漫花燈之一。（台北城市科大提供）
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