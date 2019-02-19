百年不間斷的團練 五溝水「尖炮城」登場

百年不間斷 ，五溝水今溪畔「尖炮城」。（記者邱芷柔攝）

2019-02-19 12:47

〔記者邱芷柔／屏東報導〕今天是元宵節，各地都有歡慶元宵活動，屏東萬巒鄉五溝水的「尖炮城」，從早年抵禦外侮演變至今成為每年元宵的娛樂活動，今天上午在五溝村內熱鬧登場，讓這項百年來不曾間斷的團練活動繼續傳承。

參賽民眾仔細將鞭炮捲成球狀，一手持線香，一手將點燃手上的鞭炮，瞄準目標朝著上方的炮籠投擲，五溝水的尖炮城，以單竿、單炮籠的方式進行，當地居民在今天上午現採綠竹，並在綠竹上繫著以水果籃仿製的傳統炮籠，籠內安裝了一小串爆竹，當炮手成功正中目標後，就能引爆竹籠內的爆竹，寫著祝福話語的紅紙就會從炮籠落下，現場鞭炮聲不斷，炒熱元宵氣氛。

五溝國小校長羅世杰說，尖炮城需要有膽識、機智且具備勇氣及力量，透過活動可回溯先民的義勇精神，過去尖炮城是青壯年團練活動，近年參與民眾越來越多元，今年活動由五溝國小承辦，五溝村百年尖炮城包括個人組、親子組、花木蘭組，另外還有團體的城堡尖炮城，一開放報名就立刻額滿。

羅世杰表示，除了熱鬧的尖炮城，今年也邀集社區、幼兒園共同參與盤花競賽、搖頭仔（骰子比點數）、客家粄創意造型競賽等，從固有的客家文化中，推展創意激發思維，並期待促進親子共同參與，達到凝聚地方的目標。

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